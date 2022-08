Adepto faz apelo ao Sp. Braga para deixar Ricardo Horta... "ser feliz"

"Deixem o Ricardo Horta ser 'feliz'. A Luz brilhará com mais um sonho realizado", podia ler-se na mensagem exibida por um adepto (presumivelmente do Benfica) nas bancadas do Estádio Municipal de Arouca, antes do duelo entre a equipa da casa e o Sp. Braga. Nas redes sociais, durante a manhã, já o adepto havia recorrido às redes sociais para mostrar a mensagem e fazer um apelo ao médio ofensivo para lhe assinar uma camisola do... Benfica.