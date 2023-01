Adepto invadiu relvado, quase derrubou Enzo e levou camisola do argentino para casa

Pouco depois do apito final do árbitro no Santa Clara-Benfica, um adepto invadiu o relvado e foi direto a Enzo Fernández para pedir a camisola do argentino. Os seguranças ainda tentaram impedir que o fã se aproxima-se do médio, mas o ex-River Plate rapidamente se apressou a protegê-lo antes de lhe dar efetivamente a sua camisola. (Fotos: SportTV)