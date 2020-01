Duarte Mendes, o a depto do Benfica que correu nu na rua devido à contratação de Weigl, já recebeu a camisola do médio. "Épico só nós sentimos assim", escreveu no Twitter onde publicou as fotografias tiradas sexta-feira, dia da estreia de Weigl ao serviço do Benfica - vitória sobre o Aves por 2-1