Adeptos da Lazio 'provocam' Mourinho com... cigarro de Sarri

No início de maio, os adeptos da Roma homenagearam José Mourinho, o novo treinador da equipa, com um mural num prédio da capital italiana , mas os adeptos da Lazio quiseram agora fazer o mesmo a Sarri... no mesmo sítio! O jornalista italiano Jacopo Aliprandi divulgou no Twitter a 'nova' pintura: onde antes surgia apenas o técnico português a conduzir uma Vespa, vê-se agora também o desenho da cara de Maurizio Sarri - oficializado ontem na Lazio - a atirar fumo para cima de Mourinho