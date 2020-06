Um grupo de adeptos colocou uma tarja de contestação a Bruno Lage e Luís Filipe Vieira junto ao Centro de Estágios do Seixal, com a inscrição "Lage, Vieira, rua". A faixa foi colocada nas imediações do espaço, que por estes momentos se encontra 'protegido' por um forte contingente policial, com mais de dez viaturas da PSP e ainda oito seguranças privados.