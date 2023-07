Adeptos do Benfica aguardam chegada da equipa ao aeroporto de Roterdão

O Benfica viajou este sábado para a Holanda onde amanhã (domingo) defronta, a partir das 15 horas, o Feyenoord naquele que será o último jogo de preparação dos encarnados antes do duelo com o FC Porto, a 2 de agosto, para a Supertaça Cândido de Oliveira. Presentes no aeroporto de Roterdão já estão algumas dezenas de adeptos do Benfica que querem tentar ficar com uma recordação para a posteriori. A equipa de reportagem de Record que se encontra na Holanda encontrou ainda dois adeptos que têm um carinho especial por Kökcü, médio internacional turco que foi este verão contratado pelo Benfica ao Feyenoord. [Imagens: Direitos Reservados Record]