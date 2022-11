Adeptos alemães apelam ao boicote ao Mundial do Qatar: «15 mil mortos por 5760 minutos de futebol, deviam ter vergonha»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Os adeptos alemães voltaram a dizer 'não' ao Mundial'2022. Este sábado, na receção ao Bochum, os fãs do Borussia Dortmund levantaram tarjas gigantes com explícita oposição à prova: "Desliguem o Qatar", pôde ler-se. Em Berlim, no Hertha-Bayern Munique, os adeptos da casa apontaram também ao "desrespeito pelos direitos humanos" e deixaram claro: "15 mil mortos por 5760 minutos de futebol. Deviam ter vergonha". [Imagens: EPA/Reuters]