Adeptos do Flamengo esperam Jorge Jesus para a despedida

Jorge Jesus e a respetiva equipa técnica fazem esta segunda-feira a despedida oficial do plantel do Flamengo e restantes funcionários num grande almoço oferecido pela direção do emblema brasileiro. O repasto, onde não estará o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acontecerá na casa do Mengão, o Ninho do Urubu. Alguns adeptos já aguardam pela chegada de JJ [Foto: Twitter Paparazzo Rubro-Negro]