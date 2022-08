Adeptos do Hajduk Split ostentaram referências ao Benfica no D. Afonso Henriques

Os adeptos do Hajduk Split mostraram referências ao Benfica em pleno Estádio D. Afonso Henriques, em jogo contra o V. Guimarães, a contar para a 3ª eliminatória da Liga Conferência. Estas menções não são coincidência uma vez que as claques Torcida Split e No Name Boys têm um histórico de amizade que perdura, pelo menos, desde 1994, que a remonta a um jogo entre croatas e encarnados a contar para a Liga dos Campeões Europeus. Pelo menos uma tarja com o símbolo NN Boys e uma camisola do Benfica foram visíveis dentro do recinto. [Imagens: José Gageiro/Movephoto]