Adeptos do Leixões tentaram invadir camarote do FC Porto após árbitro assinalar penálti

Viveram-se momentos de tensão nas bancadas do Estádio do Mar na reta final da partida entre Leixões e FC Porto B, alusiva à 6.ª jornada da Liga Sabseg. Após o árbitro Carlos Teixeira assinalar, com recurso ao VAR, penálti para a equipa secundária dos dragões - que acabaram por vencer o jogo por 3-1, com dois dos golos a serem marcados nos 'descontos' -, os ânimos aqueceram na bancada aos 90'+2 e alguns adeptos da formação de Matosinhos tentaram mesmo invadir o camarote onde se encontravam dirigentes e jogadores dos azuis e brancos. A polícia foi obrigada a intervir para acalmar a situação.