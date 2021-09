O ‘Derby du Nord’ entre Lens e Lille ficou este sábado marcado por uma invasão de campo dos adeptos da equipa da casa, durante o intervalo da partida. Os fãs do Lens entraram em campo para se dirigirem ao sector do estádio onde se encontravam os adeptos do Lille, um momento que obrigou a forte intervenção policial. A segunda parte arrancou mais de meia hora depois do que estava previsto. [Imagens: Reuters]

Adeptos do Lens invadiram relvado no jogo com o Lille e adiaram arranque da segunda parte