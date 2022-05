É um ambiente de festa aquele que se vive em Paris este sábado, horas antes da final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid: adeptos ingleses e espanhóis 'invadiram' a capital francesa e têm feito a verdadeira festa do futebol antes da bola começar a rolar no Stade de France [Fotos Reuters]

