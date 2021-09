Adeptos do Man. United já mostram as novas camisolas em Old Trafford: há 'Ronaldos' por todo o lado

Solskjaer confirmou que Cristiano Ronaldo "estará em campo" frente ao Newcastle no jogo que arranca às 15 horas, mas junto a Old Trafford já há muitos... CR7. A romaria ao estádio já começou e, com camisolas ou cachecóis, os adeptos não escondem o entusiasmo para voltar a ver o internacional português novamente com as cores dos red devils (Fotos Reuters)