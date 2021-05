Adeptos do Man. United tentaram bloquear autocarro do Liverpool mas terão sido enganados

Os adeptos do Manchester United tentaram impedir a chegada do autocarro do Liverpool a Old Trafford com o recurso a... automóveis estacionados na diagonal na via pública que dá acesso ao estádio dos red devils. De acordo com o jornalista Chris Slater, do 'Manchester Evening News', este é um autocarro 'isco' utilizado pelo clube para desviar as atenções do veículo que segue com os jogadores profissionais. O 'Telegraph' também já confirmou a informação, adiantando que o Manchester United levou três autocarros para o encontro desta noite. [Imagens: Daniel Taylor, Chris Slater, Action Images e Reuters]