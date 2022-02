Adeptos do River Plate voltam a sonhar com Otamendi: agora a culpa é do bolo de aniversário

A foto nem é atual - pelo menos não foi capturada este ano -, mas não deixou de provocar uma pequena 'loucura' junto da falange de apoio do River Plate nas redes sociais. Tudo por causa do bolo de aniversário que surge na História partilhada por Ailen Otamendi este sábado (dia do 34.º aniversário do defesa do Benfica), na qual está um símbolo bem visível dos millonarios. Note-se que Otamendi nunca escondeu o seu carinho pelo emblema de Buenos Aires, algo que já tinha sido notado pelos adeptos do clube noutras ocasiões . A cena repete-se outra vez...