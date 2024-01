Adeptos do Varzim doam dinheiro ao clube para pagar salários

Na sequência da recente AG do Varzim, onde foi eleita uma Comissão Administrativa presidida por Rodrigo Moça, a primeira medida adotada para fazer face às dificuldades financeiras passou por uma recolha de donativos no jogo deste domingo, frente ao Felgueiras, para a Liga 3. O valor reunido graças à boa vontade dos sócios e adeptos destina-se ao pagamento de salários. E foram vários os simpatizantes que fizeram questão de ajudar nesta recolha, depositando dinheiro nas urnas localizadas nas entradas do Estádio do Varzim. Os poveiros venceram o jogo e passam à fase de subida da Liga 3.