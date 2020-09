Adeptos estão de volta aos estádios em Itália: jogos de Juventus e Nápoles foram exemplo

Os adeptos estão de volta aos estádios na Serie A, após ter sido permitido, durante esta semana, pelo governo italiano a presença de até 1000 adeptos. Este domingo, os jogos do Parma-Nápoles e da Juventus-Sampdoria mostraram o regresso do 12.º jogador ao desporto-rei, depois de estar afastado devido à Covid-19. A felicidade no rosto não engana de que este é um momento especial para os protagonistas. [Imagens: Reuters e Action Images]