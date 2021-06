Adeptos turcos e italianos dão cor às bancadas do Olímpico de Roma

Turquia e Itália dão esta noite o pontapé de saída no Euro'2020. A bola começa a rolar no Olímpico de Roma às 20 horas e as bancadas do recinto da capital transalpina já ganham cor com presença de adeptos das duas seleções. Recorde-se que estarão pouco mais de 23 mil espectadores a assistir à partida, cerca de um terço da lotação máxima do estádio. [Imagens: Reuters]