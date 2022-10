Adeptos vão aquecendo as vozes na Casa do Benfica de Paris

Quando ainda faltam várias horas para o arranque do encontro, já dezenas de adeptos se juntam na Casa do Benfica de Paris. Enquanto assistem ao encontro da Youth League, os benfiquistas - vindos do norte, centro e sul de Portugal -, vão aquecendo as vozes. Só hoje, já passou por aqui mais de uma centena de adeptos do clube da Luz, entre eles Diamantino, Carlos Manuel e João Alves, antigas glórias das águias. [Créditos: Rita Pedroso e Vitor Chi]