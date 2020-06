Adeptos voltaram às bancadas na Dinamarca: 800 pessoas num estádio com lotação para 10 mil

O encontro entre Horsens e Randers, da Liga da Dinamarca, foi o primeiro no país a contar com adeptos nas bancadas no pós-paragem, sempre respeitando todas as medidas de segurança. De tal forma que, num estádio com lotação para dez mil adeptos, estavam somente presentes 800. As imagens, que mostramos acima, podem ser uma nova realidade a seguir no futuro noutros países... (fotos: Getty Images)