Adjunto de José Mourinho no Seixal a ver o Benfica na Liga Revelação

Nuno Santos, adjunto de José Mourinho, responsável pelo treino dos guarda-redes do técnico português, está esta terça-feira no Benfica Campus, no Seixal, a assistir ao Benfica-Vizela da Liga Revelação ao lado de Dimas e Paulo Madeira, também antigos jogadores dos encarnados. Recorde-se que Mourinho, que deixou a Roma em janeiro, esteve no Estádio da Luz no domingo a ver a partida com o Gil Vicente.Nas bancadas está também João Neves que aproveitou a folga dada por Roger Schmidt para ir assistir ao encontro dos Sub-23 com alguns jogadores da equipa B, como o guarda-redes André Gomes [Fotos Rui Minderico]