Adriane Galisteu não esquece Ayrton Senna: «Melhorar é o que me faz feliz!»

Adriane Galisteu foi a última namorada de Ayrton Senna, piloto brasileiro por muitos considerado o melhor de sempre na F1, que faleceu a 1 de maio de 1994, na sequência de um trágico acidente no GP de San Marino. Passados 26 anos, a apresentadora mostra que ainda recorda os momentos vividos ao lado do piloto, tendo publicado no seu Instagram uma fotografia de ambos e uma citação que atribui a Ayrton Senna: "Há um desejo em mim de sempre melhorar... Melhorar é o que me faz feliz!"