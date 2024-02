Adrien Silva e Úmaro Embaló foram as duas grandes novidades no treino do Rio Ave esta quinta-feira

Adrien Silva e Úmaro Embaló, as duas grandes figuras que marcaram o mercado de transferências de inverno do Rio Ave, foram as novidades do treino que a equipa vila-condense realizou esta quinta-feira. O colombiano Cristian Devenish, também ele reforço de inverno para Luís Freire, foi outra das caras novas que marcaram presença hoje no treino, assim como Amine Rehmi, Vrousai e Miszta. [Imagens: Rio Ave]