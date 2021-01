O Palmeiras, sob o comando técnico do português Abel Ferreira, conquista a Taça Libertadores pela segunda vez na história e volta a ser rei da América do Sul 21 anos depois. O emblema de São Paulo venceu o Santos por 1-0, com um golo aos 90+9', e fez a festa no relvado do Estádio do Maracanã. O treinador português chorou após o apito final , abraçando os seus jogadores de forma emocionada, nomeadamente o guarda-redes Weverton. Depois, foi buscar a bandeira portuguesa e festejou agarrado à taça. [Imagens: Reuters]