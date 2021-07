Agüero já não está no Etihad mas inspira a nova camisola do Man. City

O Manchester City, onde atuam os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias, revelou esta quarta-feira a camisola principal para a nova época, que tem a 'marca' de Sergio Agüero, mesmo que o avançado argentino tenha saído do Etihad para rumar ao Barcelona. Isto porque a nova 'pele' do atual campeão inglês é inspirada na camisola que os citizens utilizaram na temporada 2011/12, quando também se sagraram campeões, graças a um golo de Agüero ao minuto 93:20 que deu a vitória (3-2) diante do Queens Park Rangers e o título da Premier League. [Imagens: Twitter Man. City]