Habituado a apresentar as novas camisolas com pompa e circunstância, o FC Porto teve de mudar a abordagem devido à pandemia de Covid-19, mas nem por isso a cerimónia foi menos espectacular. Com a presença de vários jogadores e outras figuras ligadas ao clube, os dragões mostraram as suas novas cores, com as quais esperam revalidar o título nacional. Foram também mostradas as propostas de lifestyle e também os equipamentos das modalidades. Tudo numa noite muito especial. (Fotos: FC Porto)