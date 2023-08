Aí está o terceiro equipamento do Benfica para 2023/24

O Benfica divulgou esta sexta-feira as imagens do terceiro equipamento para a próxima época. "Após o lançamento da camisola alternativa de cor preta, com 5 listas de 5 cores diferentes, a 3.ª camisola assume-se como um clássico: cor branca, com 3 listas vermelhas que sobressaem na linha dos ombros e detalhes de 5 cores distintas colocados na lateral, bem como a debruar a bainha da camisola, atribuindo especial destaque à pluralidade de cores. O objetivo é um só: enaltecer uma comunidade que se mantém unida pelo clube", explicam os encarnados no seu site oficial