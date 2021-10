Aimar surpreendeu filho de Óscar Cardozo com a 'ajuda' de Leo Messi

Antigos colegas de equipa no Benfica, Pablo Aimar e Óscar Cardozo mantêm uma boa relação, como mostraram no recente jogo entre a Argentina e o Paraguai, e esta semana voltaram a dar mostras disso mesmo. Tudo porque o argentino decidiu surpreender o filho do Tacuara e enviar-lhe uma camisola autografada do seu ídolo, o também argentino Leo Messi. "Obrigado meu amigo Pablo Aimar por este presente autografado pelo ídolo do meu filho, Lionel Messi", escreveu o Tacuara, que aos 38 anos continua a marcar golos, agora no Libertad.