É uma das imagens que está a dar que falar este domingo em Espanha. Foi publicada pela mulher de Éver Banega e mostra doze pessoas à mesa num almoço de amigos em Sevilha, algo que vai contra as regras impostas pelo governo, que apenas permite concentrações de até dez pessoas. Na foto, que entretanto foi apagada, estão Lucas Ocampos, Franco Vázquez, De Jong e o já citado Banega...



O 'Sport' diz mesmo que esta foto coloca em risco o regresso da Liga espanhola, já que os jogadores em causa violaram as regras do confinamento.