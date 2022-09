E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica recebe esta sexta-feira o Vizela no Estádio da Luz, pelas 19h00, num jogo em que Roger Schmidt procura a 5.ª vitória consecutiva na Liga Bwin. Consulte as escolhas prováveis do treinador das águias para o onze inicial. (Imagens: Paulo Calado, Vítor Chi, Peter Spark/Movephoto, Pedro Ferreira, Ricardo Nascimento)