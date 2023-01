O Benfica defronta esta noite, pelas 21h15, o Arouca, em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin. Roger Schmidt deverá apresentar este onze inicial, que conta com alterações forçadas no meio-campo e no ataque devido às ausências dos lesionados Rafa e Gonçalo Ramos. (Imagens: Vítor Chi, Luís Manuel Neves, José Gageiro/Movephoto, Ricardo Nascimento, Tony Dias/Movephoto)

Alterações no meio-campo e no ataque: o onze provável do Benfica para o jogo com o Arouca