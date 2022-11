Amora empresta autocarro ao adversário Fontinhas e ainda fornece a refeição pós-jogo

O Amora recebeu e venceu o Fontinhas, por 2-0, em encontro da 8ª jornada da Liga 3, mas para a história ficou a ação de fair-play da formação da casa. Os açorianos agradeceram nas redes sociais o facto da formação da Medideira ter emprestado o autocarro para a deslocação do hotel ao estádio e ainda ter fornecido a refeição do pós-jogo. "Durante a nossa viagem a Lisboa, o Amora FC ajudou-nos com toda a logística de transporte! E ainda trataram do nosso almoço pós-jogo. De louvar este ato de solidariedade para com o adversário. Muito obrigado ao Amora Futebol Clube pela forma como nos receberam! É este o espírito da Liga 3", pode ler-se na publicação partilhada pelo Fontinhas.