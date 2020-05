André Almeida pregou uma partida em dia de aniversário de Rafa

André Almeida deixou os parabéns ao amigo e companheiro de equipa Rafa comprando uma camisola do Benfica ao extremo português no dia de aniversário deste último. Até aqui a história não conta com nada de anormal, apenas a partir do momento em que explicamos que a camisola é do tamanho... de criança. "Parabéns meu Rafael. Como cresceste desde a tua primeira camisola, mano", gracejou o defesa das águias através da conta de Instagram.