O Benfica divulgou esta terça-feira as primeiras imagens de André Almeida já a trabalhar no relvado do Seixal. O defesa direito, que se lesionou a 18 de outubro do ano passado, diante do Rio Ave, prossegue o seu trabalho de recuperação, tal como deu conta recentemente . (Fotos: Tânia Paulo / SL Benfica)