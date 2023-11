André Villas-Boas presente no Estádio do Dragão para assistir ao FC Porto-Montalegre

Num momento de efervescência no universo azul e branco, André Villas-Boas, futuro candidato à presidência do FC Porto, não deixou de marcar presença nas bancadas do Estádio do Dragão para assistir ao vivo à receção da sua equipa ao Montalegre. Recorde-se que esta semana a residência do técnico foi palco de episódios de violência, nomeadamente com o rebentamento de petardos e agressões a um colaborador seu, de 64 anos.