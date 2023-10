Antigo lateral de Sporting e Boavista esteve no Bessa e levou uma bandeira... da Suécia

Afonso Figueiredo, lateral do Penafiel que passou pela formação do Sporting e representou o Boavista entre 2013 e 2016, esteve esta segunda-feira no Bessa a assistir ao duelo entre os leões e os axadrezados, no qual os comandados de Rúben Amorim levaram a melhor por 2-0 . Nas redes sociais, o jogador de 30 anos partilhou uma imagem no recinto com a bandeira da Suécia às costas, num sinal de apoio a Gyökeres, avançado do Sporting. (: Twitter/Afonso Figueiredo)