Antigo piloto de Fórmula 1 deixou luxuoso McLaren Senna LM neste estado

Entre 2007 e 2014, Adrian Sutil esteve no campeonato mais desejado do mundo do automobilismo, onde normalmente só entram aqueles que têm o chamado 'kit de unhas' bem apurado. Ainda assim, tal como todos os humanos, também o alemão não escapa aos seus acidentes, como sucedeu este fim de semana no Mónaco, quando deixou totalmente destruído um luxuoso (e caro) McLaren Senna LM. As imagens falam por si...