Antonio Adán assiste a corrida de toiros no Campo Pequeno

Antonio Adán assiste a corrida de toiros na Praça do Campo Pequeno, esta quinta-feira à noite. O guarda-redes do Sporting não quis perder a atuação do compatriota Morante de la Puebla, espanhol que é considerado um dos melhores toureiros da atualidade e que nasceu em Sevilha, onde Adán jogou ao serviço do Betis. A corrida conta também com a participação dos cavaleiros portugueses Marcos Bastinhas e Francisco Palha.