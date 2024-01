António Silva e Diomande nos 40 jovens a seguir para a UEFA, em lista com ausência surpreendente

Tal como nos últimos anos, a UEFA começa 2024 com a publicação de uma lista na qual elenca os 40 jovens jogadores mais entusiasmantes da atualidade. Este ano a lista (que contempla jogadores com 21 anos ou mais novos a 1 de janeiro) conta com dois jogadores a atuar no nosso país, ambos defesas centrais. Um das ausências mais notadas é a de João Neves, jovem médio que tem dado que falar no meio-campo do Benfica.