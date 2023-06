António Silva em 4.º lugar na corrida ao prémio Golden Boy 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O 'Tuttosport' divulgou, esta terça-feira, alterações na eleição para o prémio Golden Boy 2023, que passará a ser baseado num conjunto de critérios que inclui, entre outros, os minutos de cada jogador, assim como o coeficiente da liga onde atuam, as presenças nas respetivas seleções ou os títulos. Nesse sentido, e segundo uma lista preliminar lançada hoje, António Silva encontra-se no 4.º lugar da corrida, liderada por Musiala. Este ranking, refira-se, será atualizado todos os meses até ser encontrado o vencedor. Conheça o top-10 até ao momento, com a inclusão de outros jogadores de Sporting e Benfica. (Imagens: Reuters, Action Images, Luís Manuel Neves)