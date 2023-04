António Silva em destaque entre os jovens mais promissores do Mundo: lista tem sete jogadores dos três grandes

O Observatório do Futebol divulgou, esta quarta-feira, um estudo onde apresenta os jogadores mais promissores com menos de 20 anos de 75 campeonatos à volta do mundo, num ranking que tem por base a quantidade de experiência que cada um desses jovens acumulou em jogos oficiais no último ano. Esta lista, refira-se, divide-se em duas categorias: numa primeira, estão incluídos 20 jogadores de todas as posições. Na segunda, os jovens estão separados pelas respetivas posições em campo. (Imagens: Reuters, Action Images, José Gageiro/Movephoto, Paulo Calado, Instagram)