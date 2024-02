Aparato policial e adeptos do FC Porto na chegada dos detidos da Operação Pretoriano ao TIC

Os detidos no âmbito da Operação Pretoriano foram encaminhados na tarde desta quinta-feira ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto. Os primeiros foram Fernando Madureira e Sandra Madureira a chegar ao local, transportados numa carrinha celular da Polícia. Depois foi a vez dos restantes detidos desta operação, que foram transportados num mini autocarro da Polícia desde as instalações da PSP da Bela Vista, no Porto, até ao mesmo TIC. Uma tarde de grande aparato policial no referido tribunal e perante a presença de muitos adeptos do FC Porto. [Fotos: Ricardo Jr]