Apertou pescoço de adversário e nem amarelo viu: Nicolas Jackson 'sob fogo' no Everton-Chelsea

Nicolas Jackson é destaque na imprensa britânica... e não pelos melhores motivos. Tudo porque o avançado senegalês do Chelsea entrou em confrontos com Nathan Patterson no final do jogo deste domingo frente ao Everton em Goodison Park. O ponta-de-lança dos blues apertou o pescoço do adversário no relvado, num momento em que os jogadores dos toffees festejavam o triunfo por 2-0, numa ação que não o levou a ser sancionado pela equipa de arbitragem. [Imagens: Reuters]