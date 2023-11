E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Autor de três golos diante do Farense, Viktor Gyökeres foi substituído pouco depois da hora de jogo e acabou por ser alvo de uma enorme ovação por parte dos adeptos. O sueco respondeu com aplausos e, sempre sorridente, abanou um casaco no ar, como que a incentivar quem estava na bancada