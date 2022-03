E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Sporting visita esta quarta-feira (20 horas) o Manchester City, que na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões ganhou por 5-0 em Alvalade. A horas do jogo, o médio do United visitou a equipa leonina no hotel, dando força aos ex-companheiros para o duelo [Fotos: Sporting]