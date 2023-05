E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Apoio não vai faltar a Sporting e Benfica na final four da Liga dos Campeões de futsal, que se disputa no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca. Vários adeptos já se encontram junto ao pavilhão, onde o fair-play tem imperado. Há até um casal com cores opostas.