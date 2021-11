Após ser alvo de insultos, Bruninho é recebido pelo Santos na Vila Belmiro

Bruninho, o pequeno adepto do Santos que foi insultado por pedir a camisola ao guarda-redes Jaílson, do rival Palmeiras, foi recebido pelo Peixe na Vila Belmiro para assistir à partida de hoje frente ao Red Bull Bragantino, referente à 31ª jornada da Série A do Brasileirão. O menino, de apenas 9 anos, conheceu pessoalmente alguns dos jogadores do elenco santista e tirou várias fotos antes da partida começar.