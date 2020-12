Nathalie Mamo, antiga jogadora profissional de basquetebol, esteve em evidência na gala dos Globe Soccer Awards de 2020, que coroou Cristiano Ronaldo como Jogador do Século . A agora apresentadora parecia estar com algum frio, até pelo facto de o evento ter sido realizado ao ar livre no Dubai, e CR7 não deixou de apontar esse aspeto, o que gerou gargalhadas entre todos