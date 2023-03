Árbitra italiana deslumbra nas redes sociais após ser alvo de 'porno-vingança'

Diana Di Meo foi alvo de 'porno-vingança' em 2022 e expôs a situação através do Instagram. "Denunciei a situação nas redes sociais para ganhar força porque estava há dias fechada em casa. É uma situação que não desejo a ninguém, estou a tentar resistir, mas nem todos conseguem", garantiu então. A jovem árbitra italiana de Pescara assumiu que passou por um período conturbado na vida depois de fotos pessoais, com nudez integral ou parcial, vaguearem pela Internet contra a sua vontade, sendo que o caso foi investigado pelo Ministério Público transalpino. Desde então, Diana Di Meo, de 23 anos, garante que reganhou a confiança perdida, voltou a apitar e mostra agora as curvas nas redes sociais. [Imagens: Diana Di Meo Instagram]