Nas redes sociais tem circulado uma imagem da transmissão em que se vê o árbitro auxilar do Famalicão-Benfica, Sérgio Jesus, de punho cerrado após receber a confirmação do VAR de que o golo do empate famalicense era legal - celebrando assim a sua própria boa decisão de não ter assinalado nada e ter deixado seguir a jogada.